В Татарстане от коронавируса умерла беременная, и об этом случае более подробно решили поговорить республиканские врачи, сообщает ГЛАС.ру. Ситуацию разъяснила заведующая женской консультаций при больнице № 16 Кадрия Алексеева.

По ее словам, женщина поступила в стационар уже в тяжелом состоянии. До последнего беременная татарстанка отказывалась от госпитализации. Держать ее силой никто не может, отпустили. Пациентка вернулась сама, на следующий день, почувствовав себя очень плохо.

Но болезнь к этому времени уже перешла в крайне тяжелую стадию, и спасти будущую мать не удалось. Ребенок выжил.

Также медики напоминают, что защитить беременных и их будущих детей может вакцинация. Прививку делают с 22 недели беременности, когда все органы и системы будущего ребенка сформированы.