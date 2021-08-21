Главное следственное управление МВД Республики Татарстан завершило следствие по уголовному делу в отношении 30 участников преступной группы "Тукаевские". Об этом сообщает пресс-служба МВД РТ.

В зависимости от роли в ОПГ фигуранты в возрасте от 26 лет до 61 году обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, в умышленном причинении вреда здоровью, в вымогательстве, мошенничестве в сфере страхования, умышленном повреждении чужого имущества, хулиганстве, в организации незаконной миграции, угоне автомобиля, мошенничестве и разбое, а также еще в нескольких уголовных преступлениях.

Большая часть преступлений была совершена в период с 2009 по 2017 годы.

Кроме того, как полагают сотрудники ГСУ МВД Татарстана, соучастники обманным путем похитили у восьми граждан и одной фирмы более 50 млн рублей, а также организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации 7685 иностранных граждан.

Из 30 человек только двое признали вину в полном объеме. Шестеро вину признают частично, остальные "пошли в отказ". 16 обвиняемых заключены под стражу, 4 помещены под домашний арест, 4 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, остальным – запрет определенных действий.

Дело в ближайшее время рассмотрит Вахитовский суд Казани.