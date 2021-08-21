Шестеро членов ОПГ предстали перед судом в Казани. Мужчины 1992-2000 годов рождения были признаны виновными в покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Все шестеро были участниками казанской ОПГ "Суконная слобода". Установлено, что они совершили покушение на убийство троих жителей города.

Все случилось в ноябре 2018 года. На улице Фучика один из бандитов был избит неизвестным. Как водится в таких случаях, обиженный член ОПГ запросил "подкрепление", и на место прибыл целый десант "суконовских".

Озадаченные подсудимые с битами и арматурой огляделись по сторонам и увидели на улице троих мужчин. Они по ошибке приняли одного за обидчика своего товарища и нанесли множество ударов. Трое мужчин были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Приговором суда членам ОПГ назначено наказание от 8,5 до 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.