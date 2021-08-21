21 августа, в субботу, будет побит еще один температурный рекорд - в Татарстане ожидается до 39 градусов жары. Также синоптики обещают кратковременный дождь и грозу.

Как сообщается на сайте республиканского Гидрометцентра, ветер будет юго-западным. При грозе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Напомним, в Татарстане действует штормовое предупреждение в связи с аномально жаркой погодой в ближайшие дни. До 23 августа на территории республики ожидается до +37—39 градусов. Среднесуточные температуры будут на 9 и более градусов выше климатической нормы.