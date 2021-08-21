Вахитовский районный суд в Казани удовлетворил иск прокуроров о признании главы татарстанского отделения партии "Яблоко" Руслана Зинатуллина причастным к экстремистской организации "Штабы Навального". Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как выяснил суд, Руслан Зинатуллин на собственных страницах в социальных сетях неоднократно публиковал сообщения и посты в поддержку Алексея Навального. Представители регионального отделения партии участвовали в незаконных шествиях и митингах в поддержку Навального зимой 2021 года, о чем сам Зинатуллин также писал в соцсетях.

Мосгорсуд в июне 2021 года признал организацию "Штабы Навального" экстремистской и запретил ее деятельность в России. Спустя месяц Руслан Зинатуллин возглавил региональный список от партии «Яблоко» на выборах в Госдуму РФ.

Но, согласно ФЗ, в выборах запрещается участвовать лицам, которые были или являются причастными к деятельности террористических или экстремистских организаций. После вступления решения Вахитовского суда в силу, Зинатуллин не сможет участвовать в парламентских выборах.