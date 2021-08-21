Накануне в Свияжске при ремонте старого сарая нашли клад, состоящий из монет конца 19 - начала 20 века. Предположительно, их спрятали тут во время Гражданской войны, видимо, предполагая однажды вернуться за богатством. Об этом сообщает ИА "Татар-информ" со ссылкой на Государственный музей-заповедник "Остров-град Свияжск".

Нашедшие клад сразу вызвали полицию, а те пригласили археологов. Сейчас находка передана в музей-заповедник.

После того, как будут проведены необходимые экспертизы, над кладом поработают реставраторы. А после этого монеты выставят на специальной экспозиции.

Специалисты напоминают, что на территории Свияжска строго запрещено проведение индивидуальных, несогласованных в установленном порядке работ по поиску культурных ценностей. Оно влечет за собой ответственность, в том числе в соответствии со статьями Уголовного кодекса РФ.