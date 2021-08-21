Делом жестоко изнасилованной и убитой 8-летней девочки в Тюмени занялся следователь, который поймал в свое время ангарского маньяка. Сейчас есть предположения, что ребенок мог стать жертвой серийного преступника. Евгений Карчевский уже прибыл в Тюмень и работает с первыми выводами экспертов.

"Лишнего внимания к нему не привлечено, но он личность известная, мы его сразу узнали", — рассказал журналист издания Ura.ru.

Девочку искали в течение почти всего лета. Настя Муравьева пропала 30 июня. А нашли ее лишь 19 августа. Тело ее в пакете лежала в кустах около озера в криминальном микрорайоне Лесобаза. Вчера стало известно, что семья девочки - многодетная и асоциальная. Также накануне сообщалось, что эксперты нашли на теле ребенка следы удушения и изнасилования.