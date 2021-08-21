В Свердловской области начинается судебный процесс по делу о жестоком убийстве за 500 рублей. Мужчина зверски расправился с товарищем, который не смог вовремя вернуть ему эту сумму.

Обвиняемый нашел соучастника и вместе они похитили должника. Убивать не хотели, хотели выбить долг, сообщает региональное управление СКР.

Вывезли жертву в лес, побили, дали лопату и приказали рыть себе могилу. Пока избитый мужчина копал, посовещались и решили, что лучше будет все-таки убить, чтобы должник не пошел в полицию.

Перед судом предстанет один из убийц. Второй уже умер, и спросить с него сейчас уже никто ничего не сможет.

Действия злоумышленника квалифицировали по статьям "Похищение человека" и "Убийство".