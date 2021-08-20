Начальник уголовного розыска отдела полиции в Казани, а ныне - бывший правоохранитель, Дамир Замалиев и его подчиненная Гульфия Закирова предстали перед судом. Приволжский районный суд Казани дал им условные сроки: Замалиеву - 3,5 года, Закировой - 2 года. Оба были признаны виновными в фальсификации материала уголовного дела.

Чтобы поднять статистику закрытых дел, полицейские подбросили оружие трупу. Все случилось, по мнению следствия, в 2018 году. Начальник угрозыска подкинул в квартиру умершего казанца с криминальной репутацией револьвер. Потом был обыск, револьвер, естественно, нашли, завели дело и сразу закрыли - подозреваемый же умер. В деле фигурировали три свидетеля, которые потом и "сдали" полицейских.

Покойник, конечно, не мог сам отстаивать свои права, но неладное заподозрила его дочь, которая написала жалобу в прокуратору. Начали опрашивать свидетелей, и они сразу же во всем признались, отметив, что показания их попросил дать Замалиев.