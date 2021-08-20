В Москве туристка из Германии была вынуждена обратиться в полицию и пожаловаться на "очень высокую стоимость местных такси". В Шереметьево она села в такси и попросила доставить ее до гостиницы на Ленинградском проспекте. 61-летняя женщина протянула водителю свою банковскую карту, и тот списал с нее 33 тысячи.

Как сообщает Life Shot, полицейские нашли "элитного" таксиста по имени Аркадий, но тот отказался признать себя в чем-либо виновным. Сообщается, то мужчина заявил: его Hyundai Sonata — это бизнес-класс, расценки в котором, по его словам, составляют 249 рублей за километр и за каждую минуту. Посчитав, что путь от аэропорта до отеля составляет 47 км и занимает в час-пик 1,5 часа, мужчина выкатил туристке, по его мнению, справедливый счет.

В полиции пока официально не комментировали инцидент.