На теле убитой девочки из Тюмени эксперты нашли следы удушения и изнасилования, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Предполагается, что тело найденного 19 августа ребенка принадлежит пропавшей 30 июня Насте Муравьевой. Тело в пакете нашли работники АЗС, которые проводили уборку территории рядом с озером.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".