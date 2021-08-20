Следователи задержали и просят суд арестовать еще одну пару российских сатанистов - Татьяну и Александра Перевозчиковых-Хмурых, обвиняемых в ритуальном убийстве в Ленинградской области в 2016 году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России, обвиняемые связаны с двумя ранее арестованными сатанистами - Ольгой Большаковой и Андреем Трегубенко.

Трегубенко и Большакова - сатанисты со стажем. Они не раз практиковали ритуалы, в том числе с человеческими жертвоприношениями и каннибализмом. В 2016 году они заманили знакомую в лес в Карелии и там принесли ее в жертву. Еще одно убийство было совершено в Ленобласти.

Сейчас следователи полагают, что им активно помогали и Перевозчиковы-Хмурые, они нашли мужчину, который потом стал ритуальной жертвой.

Изначально Трегубенко и Большакову задержали за незаконный оборот наркотиков. И правоохранители были немало удивлены, когда оба начали рассказывать о том, как убивали, мучили жертв и даже съедали части их тел.