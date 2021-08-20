В Татарстане наметилось существенное снижение темпов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 20 августа, заявил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

"Это мы связываем с самоуспокоенностью населения. Нас эта ситуация очень беспокоит. Начинается учебный год, и это дополнительный риск. Мы опасаемся, что в сентябре можем получить дополнительные трудности для системы здравоохранения из-за заболеваемости невакцинированного населения", — сказал Жаворонков.

По состоянию на 20 августа вакцинацию от коронавируса в Татарстане прошли 951 273 человека, это почти 32% взрослых в республике. Второй компонент вакцины получили 887 937 человек.