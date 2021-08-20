В Казани 30-летняя дама под градусом решила приготовить еду, но устроила грандиозный пожар. Если бы сотрудники экстренных служб прибыли чуть позже, спасать, вероятно, было бы уже некого.

Возгорание началось в одной из квартир на улице Амирхана, 57, сообщает ГТРК "Татарстан". С балкона валил дым, а на стуки и требования открыть дверь из квартиры никто не отозвался.

Пожарные смогли попасть в квартиру. Там нашлась женщина 1991 года рождения. Она была на кухне. Предварительно установлено, что женщина была пьяна, а потому не смогла уследить за плитой в процессе приготовления еды. Хозяйку передали сотрудникам скорой помощи.