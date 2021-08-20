В Казани решили продать бывшее пассажирское вагонное депо, оценив его в 121,3 миллиона рублей. Торги пройдут 27 августа, сообщает пресс-служба Российского аукционного дома.

Здание пока принадлежит дочерней структуре РЖД - АО "Федеральная пассажирская компания". Оно расположено между жилыми микрорайонами Займище и Новое Юдино рядом с федеральной трассой М-7 "Волга", уточняет "Коммерсантъ Казань". Площадь помещения составляет 11 тыс. кв. м.

В данный момент депо законсервировано и не действует. Здание можно использовать как склад или производственную площадку.