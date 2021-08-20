Певец Данко обвинил МакSим в том, что она пиарится на состоянии своего здоровья. Артист посмеялся над новостью о выписке Марины Максимовой после двух месяцев комы.

Данко отметил, что все это не слишком правдоподобно. Он с самого начала не верил в историю с чудесным выздоровлением МакSим.

Артист предположил, что история с коронавирусом и больницей была заранее продумана пиарщиками, а в финале всех ждет анонс большого сольного концерт МакSим.

"Если бы я был пиарщиком певицы, то сделал бы все именно так. Хотя в данном случае ей стоило бы поменять пиарщика", - высказался Данко в интервью. Его цитирует "Блокнот.Ру".

В своем Инстаграме Данко написал:

"Я верил, что после всего этого, как награда за все ее мучения, будет большой, мать его, сольный концерт! Если бы были Лужники, то в Лужниках. Был бы Олимпийский - то там. Но будем надеяться, чтобы концерт был там, где она захочет. Я предлагаю вообще сейчас собрать петицию, построит специальный стадион, назвать его "Максим", чтобы она дала там свой концерт. Главное, не давайте ей бухать", - заявил Данко.