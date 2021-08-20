Лесные пожары, захватившие Республику Марий Эл, не принесут большой задымленности в Казань. Дым от пожаров в соседней республике может прийти в северные районы Татарстана, в Казань возможны только частичные проникновения. Об этом ProKazan сообщили в Гидрометцентре Республики Татарстан.

"Сейчас в нашем регионе в основном преобладают южные потоки, поэтому вынос продуктов горения из очагов в Марий Эл пойдет в сторону севера, — прокомментировал начальник гидрометцентра ФГБУ "УГМС Республики Татарстан" Феликс Гоголь. — Однако ситуация сейчас складывается так, что вокруг Татарстана везде есть очаги возгораний. Поэтому к нам может принести хоть откуда, независимо от атмосферных потоков".

По информации правительства РТ, на землях лесного фонда в этом году произошло 11 пожаров. Их общая площадь составила около 106 га, ущерб — 5 млн рублей. На данный момент сотрудники Госпожнадзора, по фактам природных пожаров, возбудили 554 административных дела и привлекли к ответственности более 500 человек.