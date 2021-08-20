В Казани в предстоящие выходные будет перекрыт центр города. 21 и 22 августа в Казани перекроют некоторые улицы на время соревнований "Казанский триатлон - 2021", сообщает мэрия.

21 августа, в субботу, с 6 утра до 18 часов и 22 августа (воскресенье) с 6 утра до 12 часов закроют проезд по улице Хади Тактаща (от Салимжанова до Назарбаева). Движение будет закрыто полностью.

21 августа в субботу с 6 утра до 17 часов частичные ограничения затронут:

улицу Салимжанова (от улице Пушкина до Хади Такташа, ограничение одной правой полосы движения);

улицу Татарстан (от улицы Марджани до Салимжанова, ограничение одной правой полосы движения);

улицу Такташа (от улицы Назарбаева до Оренбургского тракта полностью);

улицу Назарбаева (от Хади Такташа до Тукая полностью);

улицу Даурской (от Павлюхина до Такташа полностью);

улицу Назарбаева (от Павлюхина до Хади Такташа).

21 августа с 6 до 18 часов будет закрыт участок Марджани (от Назарбаева до улицы Татарстан полностью). 22 августа с 6 до 12 часов будет закрыт проезд по улице Салимжанова (по направлению от улицы Пушкина до улицы Назарбаева, полное закрытие движения).

Автомобилистов просят заранее продумывать маршруты с учетом необходимости объездов.