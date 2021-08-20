Надия Черкасова приняла участие в заседании выездной гостиной Евразийского женского форума

Заместитель президента-председателя правления банка «Открытие», координатор проекта Совета ЕЖФ «Развитие женского предпринимательства» Надия Черкасова выступила на заседании Выездной гостиной Евразийского женского форума «Женщины в бизнесе: вызовы новой реальности». По ее словам, несмотря на коронакризис, участие женщин в экономике и развитии предпринимательства в России растет.

Надия Черкасова рассказала о динамике Индекса предпринимательской активности женщин (WBI), который замеряют Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», банк «Открытие» и Аналитический центр НАФИ.

Индекс оценивает три параметра: отношение общества к женскому предпринимательству, наличие инфраструктуры и готовность самих женщин развивать свое дело. С 2015 года индекс вырос с 55,9 до 60,1.

Последнее исследование, которое было проведено в первом полугодии 2021 года, позволяет оценить постпандемийные ожидания женщин-предпринимателей. Согласно результатам опроса, несмотря на некоторое снижение общего индекса (с 69,4 до 60,1 пунктов) 59% женщин-предпринимателей быстро адаптировались к изменившимся условиям, 72% воспользовались налоговыми послаблениями и мерами поддержки со стороны государства и других институтов. 93% участниц исследования планируют развивать свое дело, а 29% не сомневаются в увеличении прибыли в ближайшие два года.

В заседании приняли участие председатель Совета евразийского женского форума Галина Карелова, заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, директор Благотворительного фонда «В ответе за будущее» Анна Сошинская, генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина, победитель международного конкурса APEC BEST AWARD-2020 Светлана Шмакова, а также победитель образовательной программы «Мама-предприниматель-2019» в Москве Ксения Сергеева.

Выездная гостиная Евразийского женского форума «Женщины в бизнесе: вызовы новой реальности» состоялась 17 августа в МИЦ «Известия».

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