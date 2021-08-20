В Брянске довольно трагично закончилась история с женщиной, раздевшейся у гипермаркета догола. Девушка устроила обнаженный перфоманс у торгового центра, а потом упала возле остановки.

Буквально на следующий день она умерла - прямо на работе: в цеху предприятия, где трудилась уборщицей, сообщают "Брянские новости".

Погибшей, как выяснили местные журналисты, было всего 30 лет. Теперь сиротой остался ее 7-летний ребенок. На работу она приехала на такси утром, а умерла на рабочем месте днем.

После голого перфоманса, который не преследовал ровным счетом никакой цели, многие уверены, что девушка принимала какие-то наркотики.