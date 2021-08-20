Большой кусок свинины, спокойно лежащий на прилавке для халяльных продуктов, обнаружил в магазине "Лента" в ТЦ Kazan Mall житель Казани. Продукт, запрещенный для мусульман, крайне возмутил его.

Мужчина сделал замечание работникам магазина, указав, что свинине не место на данном прилавке. Но его замечание, по его словам, оказалось проигнорированным работниками.

Негодование мужчина высказал в социальных сетях, показав и снимок с "места преступления".

Однако поддержки у казанцев он не получил: его обвинили в неприкрытой рекламе ТЦ и маркетинговом "скандале". Многие отметили, что никогда не видели свинины в халяльном отделе и предположили, что туда ее подбросили специально.