В Казани 81-летняя пенсионерка стала жертвой мошенника и лишилась 740 тысяч рублей

81-летняя жительница Казани стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Как сообщается, злоумышленник позвонил пенсионерке и сообщил ей, что ее сын попал в ДТП, и что для решения вопроса без уголовного дела ему необходимо заплатить 740 тысяч рублей. Эту же сумму 81-летняя мать и отдала лично злоумышленнику.

Чуть позже женщина поняла, что с его сыном все в порядке, и обратилась в полицию. Правоохранительные органы нашли мошенника, им стал 60-летний таксист.

По данному факту возбуждено уголовное дело.