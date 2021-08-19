Спасатели МЧС Абхазии обнаружили 15-летнего подростка из Казани, которого разыскивали с вечера среды, пишет ТАСС. Известно, что ребенок получил травмы, сорвавшись в каньон. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

"Житель Казани, разыскиваемый спасателями МЧС РА с вечера 18 августа, обнаружен в районе Хашупсинского каньона с травмами челюсти, ноги и плеча. По словам подростка, он сорвался в каньон во время прогулки. Пострадавший доставлен в Гагрскую районную больницу", - говорится в сообщении.