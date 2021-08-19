В Казани сотрудник "Росгвардии" чуть не пострадал при задержании водителя. Его пытался сразить мощным ударом в пах нетрезвый автомобилист на "Ларгусе", который устроил аварию на Оренбургском проезде в республиканской столице.

Сначала автолюбитель протаранил "Ниссан", который отлетел от удара на дорожный знак и выскочил с дороги. Потом водитель отечественного авто нагрубил очевидцам аварии и решил напасть на сотрудников Росгвардии.

От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Теперь ему предстоит расстаться с водительскими правами на срок от полутора до двух лет, а также выплатить штраф в 30 000 рублей и, вероятнее всего, самому оплатить причиненный ущерб, сообщает ТНВ.