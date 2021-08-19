В МВД России предложили существенно упростить для автомобилистов прохождение технического осмотра. Так, из перечня необходимых пунктов предлагают исключить обязательное наличие аптечки в машине, знака аварийной остановки, огнетушителя и противооткатных устройств. Об этом сообщил Autonews.ru.

Помимо этого МВД предлагает не проверять при прохождении ТО наличие коррозии тормозных элементов, не проводить осмотр механических повреждений тормозных трубопроводов, исключить проверку стеклоомывателя на способность подавать жидкость, не замерять уровень шума выпускной системы транспортного средства.

Эти изменения, считают в МВД, могут сократить время прохождения ТО и проведения диагностики.