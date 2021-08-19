В Ставропольском крае две женщины признаны виновными в покушении на продажу новорожденного. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе территориального управления СКР. Установлено, что беременная решила заработать на ребенке, который был ей по сути не слишком нужен. Она согласилась всего за 50 тысяч рублей продать его.

Она разместила объявление в интернете, и на него отозвалась другая женщина, которая очень хотела ребенка.

На роды беременная предусмотрительно взяла в больницу не свои документы, а документы будущей покупательницы. Но медсестры, оформлявшие роженицу, оказались бдительными и сообщили в полицию.

Мать ребенка приговорена к реальному сроку - ей дали 2 года и 3 месяца колонии общего режима. А вот покупательница получила срок условный - 3 года.