В научном центре имени Гамалеи заявили, что ученым удалось модифицировать существующую вакцину "Спутник V" под новый опасный штамм "Дельта". Об этом сегодня, 19 августа, заявил руководитель центра, академик РАН Александр Гинцбург. Его цитирует "Интерфакс". при этом создатель самой популярной в России вакцины от коронавируса отметил, что пока не может гарантировать ее эффективность.

"Все начали делать вакцину на основе последовательности «Дельта»-штамма, а будет ли она лучше против «Дельта»-штамма, априори никто сказать не может", — признал Гинцбург.

Индийская мутация COVID-19 под названием "дельта" была обнаружена в марте в Индии. Потом штамм начал шествие по всему миру, пришел и в Россию. Он отличается повышенной заразностью, быстрым развитием и высокой летальностью.