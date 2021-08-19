Сотрудников одного казанского агентства недвижимости подозревают в тайном сговоре и сотрудничестве с финансовой пирамидой Finiko. Речь о фирме "Недвижимость и закон".

Внутреннее расследование проводит Гильдия риэлторов Республики Татарстан, представители которой считают, что подобное недопустимо, поскольку подрывает доверие граждан к риэлторам в целом, сообщили "Казанские ведомости".

В Гильдии обнаружили, что основатель компании Лилия Нуриева активно привлекала вкладчиков в пирамиду. В качестве доказательства привели старые публикации Нуриевой в социальных сетях.

Помимо этого, известно, что пирамида Finiko арендовала у компании часть ее помещений.

Решение об исключении фирмы "Недвижимость и закон" из Гильдии будет принято через две недели на общем собрании.