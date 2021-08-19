Российские астрологи провели исследование и выяснили, что некоторые знаки имеют от рождения предрасположенность к пьянству. Такую слабость диктуют им сами звезды.

Амбициозные и целеустремленные Овны, например, способны сделать блестящую карьеру, но в то же время им крайне сложно противостоять своим слабостям. К тому же Овны обожают общение в кругу друзей, что часто приводит их к невозможности отказаться от рюмки-другой в тесной компании. Они довольно быстро утрачивают контроль за количеством рюмок.

На второе место астрологи поставили Рыб. Эти нежные и чувствительные особы мечтают убежать от реальности, они обидчивы и могут начать заниматься самоанализом за рюмкой. Алкоголь у Рыб быстро входит в привычку.

На третьем месте оказались страстные Скорпионы. Они вообще пить не умеют, теряют контроль над собой даже от малой дозы спиртного. А если переберут с алкоголем, то могут попасть в большие неприятности с длительными последствиями.