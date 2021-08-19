Прокуроры на Сахалине запросили по 9 лет колонии общего режима для двух местных подростков, которые готовили нападение на техникум и школу. Своей вины ребята в суде не признали. По словам родителей мальчиков, ФСБ не смогла предоставить суду видеозапись обыска. Они уверены, что их сыновьям взрывчатку подбросили во время проведения этой процедуры.

Тем не менее, следователям удалось установить факт приобретения оружия у неустановленных лиц.

Парней задержали в марте 2020 года, сообщает Газета. Ру. Им предъявили обвинения сразу по шести статьям, в том числе — о призывах к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание и пропаганду терроризма.