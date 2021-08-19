Планеты Юпитер и Земля встанут на одну линию с Солнцем в ночь на 20 августа. Такое расположение космических объектов называется противостоянием. Гигант будет отлично виден предстоящей ночью в небе, его подсветят солнечные лучи. Огромная планета будет сиять, как звезда.

Именно сегодня ночью Юпитер на время станет самым ярким объектом на небе после Луны. Найти его на небе не составит никакого труда. Такое небесное явление происходит один раз в 12 лет, пишет ФАН.

Астрологи уверяют, что после сегодняшней ночи на смену Меркурию придет Уран, и это привнесет в жизнь людей больше энергии и свободы. Особенно сильно почувствовать влияние Урана можно будет 22 августа.