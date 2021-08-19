Доктор и телеведущий Александр Мясников сделал весьма неожиданное заявление: по его словам, лишний вес весьма полезен для пожилых людей.

В эфире программы "О самом главном" врач поведал, что лишний вес даже может продлить пожилым жизнь.

Начиная с определенной возрастной отметки, по словам доктора, человеку становится сложно худеть, вес не снижается, как ни старайся. А все дело в том, что жировая ткань - своего рода защита для организма в пожилом возрасте.

"Научные данные говорят, что пожилой человек старше 65 лет с повышенной массой тела живет дольше, чем с нормальной. Пожилому надо чуть-чуть запаса", — подчеркнул доктор. Специалист объяснил, что в пожилом возрасте организм воспринимает потерю веса как болезнь.