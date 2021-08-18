Представитель движения "Талибан"* (запрещенная на территории РФ организация) Вахидулла Хашими заявил, что Афганистаном будут управлять в соответствии с законами шариата. Об этом сообщает агентство Рейтер.

"Демократической системы (в стране) в принципе не будет, потому что эта система не имеет никакого отношения к нашей стране... Мы не будем обсуждать, какой тип политической системы должен быть применим в Афганистане, потому что ответ и так очевиден. Это закон шариата и все", - пишет агентство.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Напомним, 16 августа 2021 года прошло 25 лет со дня побега российских летчиков из плена "Талибана" (организация запрещена в РФ).