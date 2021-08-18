Интерактивную карту подростковых клубов планируют разработать в Татарстане. Об этом сообщает ИА "Татар-информ" со ссылкой на заместителя министра по делам молодежи РТ Аллу Кондратьеву.

Так, по словам спикера, по карте можно будет увидеть, где находится ближайший к вам подростковый клуб. Сейчас разработка проходит перезагрузку, производится распределение секций.

Как отметила замминистра, в настоящее время в Татарстане функционируют 224 подростковых клуба — такой развитой сети допобразования нет ни в одном регионе России.