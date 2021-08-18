Казанский (Приволжский) федеральный университет обратился в суд с иском против Управления архитектуры и градостроительства исполкома города, следует из документации на официальном сайте суда.

Университет оспаривает решение архитекторов об отказе в согласовании проекта размещения средства наружной информации. Пока суд оставил иск без движения, но не отклонил. У КФУ есть время до 6 сентября, чтобы предоставить в суд документальные доказательства.

В пресс-службе КФУ отметили, что давать какие-либо комментарии на данном этапе слишком рано, так как заявление еще не принято судом, производство по делу не возбуждено. Кроме того, спор является стандартным, добавили в вузе.