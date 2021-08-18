С начала августа жители Москвы завалили полицию заявлениями о нападениях неизвестного мужчина. Жертвами его каждый раз были молодые женщины. Маньяк караулил их около подъездов, заходил внутрь и начинал при помощи целлофанового пакета душить жертв.

При этом он трогал их за интимные места, срывал белье. Такое длилось около минуты, потом он бросал жертв и убегал.

После очередного нападения 17 августа скрыться у него не вышло, пишет "МК". Мужчину быстро задержали. Маньяком оказался 38-летний официально безработный гражданин Украины.

Сейчас полиция проверяет его причастность к другим похожим преступлениям. Как минимум 20 нападений с идентичным сценарием могут быть делом рук задержанного душителя.