Российский вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев попросил жителей России продолжать носить защитные маски и прививаться от коронавирусной инфекции. По мнению специалиста, вряд ли сама по себе вакцинация может победить пандемию, от которой все, безусловно, устали. Но есть надежда на назальные вакцины, который сейчас в стадии разработки. Они, как ожидается, будут более эффективными.

Эпидемиологи в России солидарны со мнении, что новый сильный всплеск заболеваемости должен случиться уже к концу сентября. Это сопряжено с окончанием сезона отпусков, когда все вернутся в родные регионы и привезут из заграничных поездок новые штаммы коронавируса.