Авиакомпания Nordwind заявила о том, что готова продавать билеты стоимостью в 1 рубль. Такая цена будет доступна для взрослых, путеществующих с детьми до 18 лет, сообщают "Известия". Всего авиабилетов по рублю может быть около 25 тысяч.

"С помощью этого хода Nordwind надеется получить государственные субсидии, заявок на которые, предположительно, будет больше, чем выделено денег. При прочих равных наименьший ценник за субсидируемые перевозки дает авиакомпании преимущество", - отмечает издание.

Авиакомпания заявилась на шесть маршрутов: из Калининграда в Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару, а также в Иркутск с пересадкой в Москве. Предельная стоимость специального тарифа по этим маршрутам установлена правительством в размере 7 тыс., 10 тыс., 8 тыс., 7 тыс., 10,5 и 11 тыс. рублей соответственно.