Инцидент произошел 14 августа в доме на ул. Голубятникова, 20. Один из жильцов в нетрезвом состоянии пытался вскрыть дверь в квартиру, где находились женщина с ребенком. Хозяйка квартиры просила о помощи в общем чате жильцов, пишут в паблике "ВКазани Поймут" в соцсети во "ВКонтакте".

"Женщина написала, что к ней ломится какой-то неадекватный мужик, пытается вскрыть дверь, шумя ключами в замочной скважине. На помощь прибежали неравнодушные соседи и подъехал ее муж", - отмечено в посте.