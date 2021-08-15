"Жопой" министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков назвал дороги в городе Петровск-Забайкальском. Министр посвятил этому пост в своем аккаунте в Инстаграм.

«Касаемо Петровска-Забайкальского. Забайкалье потрясающее место с красивой природой и тысячелетней историей, о которой я много и часто пишу в своих соцсетях. Но в части дорог в этом месте, основанном в 1789 году указом Екатерины II, действительно полные, как вы выразились, ягодицы и я это отметил как водитель, использовав соответствующий фразеологизм. В следующий раз буду более точно формулировать мысль. Так и буду писать — что дороги напоминают ягодицы, спасибо за идею. Лакировать не склонен. Считайте, что это модная нынче новая искренность, которую каждый понимает по своему», — пояснил Алексей Кумарьков также у себя в Инстаграм.