Специалисты Комитета внешнего благоустройства Казани проверили работы по обслуживанию очистных сооружений на Сибирском тракте.

Сейчас на объекте очищают резервуары, промывают все элементы, при необходимости производят замену деталей. Проверяющие нарушений не нашли, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

"Важно отметить, что на указанных сооружениях дождевая вода проходит комплексную очистку, включающую в себя выдерживание в резервуаре, перенаправление в пескоотделитель, прохождение через нефтеловушки, абсорбирование минеральным углем, обработку ультрафиолетом. Только после этого очищенная вода направляется в реку Казанку", - отмечено в сообщении.

Напомним, данный объект был построен по нацпроекту «Экология». Его сдали в эксплуатацию в 2020 году. На содержании Комитета внешнего благоустройства находится еще 12 подобных сооружений.