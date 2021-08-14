Специалисты сервиса SuperJob опросили 9 тысяч человек со всей России и пришли к выводу, что самая вкусная еда находится в кафе и ресторанах Казани.

Так, в рейтинге самой вкусной еды Казань набрала 4.5 балла из 5, на втором месте 4.3 баллами расположились Тюмень, Ульяновск, Махачкала, Рязань, Оренбург и Краснодар. В свою очередь, в рейтинге самых доступных цен первое место заняли заведения Набережных Челнов, Казань в этом рейтинге заняла 5 место.

Что касается общего рейтинга лучших городов по соотношению вкуса и цены, то первое место заняла Тюмень, а второе и третье поделили Казань и Набережные Челны.