Глава "УК "ГПБ "Контр" Ильдус Янышев сделал прогноз итогам государственных тендеров на охрану школ в этом году. Об этом сообщает "Реальное время".

Так, по словам Янышева, если в республике будут организованы государственные тендеры, то крупные охранные агенства не смогут выйти на торги из-за демпингования, и контракты перейдут агентствам с низким качеством услуг.

Охранять школы будут пенсионеры, которые согласятся работать за 10—15 тысяч рублей в месяц. Это будет невооруженный охранник. Росгвардия отказалась, так как расценки услуги на вооруженных сотрудников в три раза выше. Охранник-пенсионер сможет только следить за данными на пульте охраны и остановить правонарушителей низкого уровня - заявил Ильдус Янышев.

Напомним, что после майской трагедии в Казани заявили, что всерьез займутся вопросом безопасности в школах и дестких садах.