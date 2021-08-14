В МВД России прорабатывается вопрос изменения экзаменационных билетов в теоретической части при сдаче на водительские права. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщения ведомства.

В ведомстве заявляют, что основная причина изменений заключается в том, что сейчас сдающие экзамен просто "заучивают конкретные требования ПДД". В ответ предлагается сделать так, чтобы водители осознанно понимали, как поступать в тех или иных дорожных ситуациях.

О том, когда данные изменения вступят в силу, в МВД не уточняют.