Казанская певица МакSим (Марина Абросимова) частично потеряла память после выхода из комы. Об этом сообщила менеджер певицы Яна Богушевская.

"Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, к примеру, открытие собственной школы и последний концерт в Казани" - заявила менеджер Марины изданию Starhit.

Артистка приняла решение, что будет лечиться дома. За ней будут присматривать врачи.

Напомним, ранее после тяжелого заболевания певица МакSим пролежала в больнице почти два месяца.