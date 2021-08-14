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Фото: zona.media

Число пострадавших при взрыве воронежского автобуса выросло до 24 человек

14.08.2021, 12:03 224 1 prokazan.ru

Количество пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Воронежской области Гусев Александр.

На данный момент известно, что в результате взрыва 13 человек находятся в состоянии средней тяжести, трое находятся в тяжелом состоянии и еще два человека погибли. Еще шестерым помощь была оказана амбулаторно.

Напомним, что взрыв автобуса в Воронеже произошел 12 августа. В автобусе находилось 35 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело и проводит проверку по факту произошедшего.

Происшествия Смерть
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комментарии

Горожанин
0
14 августа 2021
13:16
А при чем тут Казань? Или Sидoрkин-Пидopкин так нажрался, что нес понимает, что несёт?

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10:28, 06.08.2021
Инфекционист Викулов объяснил вероятность попасть в больницу после вакцинации
08:03, 06.08.2021
Мать 2-летнего малыша, выброшенного из окна отцом, рассказала, почему он так поступил
07:47, 06.08.2021
24-летний парень скончался после вакцинации, Росздравнадзор проверяет причины
05:00, 06.08.2021
Мужчина из мести за полученный срок попытался зарубить заместителя прокурора топором
01:00, 06.08.2021
Парень и девушка, которые являются сатанистами, признались в ритуальных убийствах и каннибализме
00:01, 06.08.2021
Девочку, которую мать с рождения держала в шкафу, передали родственникам
19:00, 05.08.2021
Мужчина отрезал себе часть языка, когда его задерживала полиция
14:23, 05.08.2021
Россиян предупредили о внезапных проверках в квартирах и домовладениях
11:53, 05.08.2021
Влюбленный уголовник зверски вырезал семью из пяти человек с ребенком на почве ревности
11:24, 05.08.2021
«Они уже среди вас»: автомобилистов в России предупредили о скрытом патрулировании ГИБДД
08:45, 05.08.2021
В Роспотребнадзоре предупредили о тяжелом лечении при дельта-штамме коронавируса
08:19, 05.08.2021
Коронавирусная инфекция убила вакцинированного врача
08:11, 05.08.2021
Отец выбросил из окна малолетнего сына и сбежал из дома в одних трусах
05:00, 05.08.2021
94-летнего ветерана ВОВ выписали из больницы с открытым швом
01:00, 05.08.2021
Полиция арестовала мужчину, изнасиловавшего 4-летнюю дочь своих друзей
20:00, 04.08.2021
Певица МакSим сумела пообщаться с мамой и дочками по видеосвязи
17:18, 04.08.2021
Отмена штампа о браке в паспорте: к чему готовиться покупателям “вторички”
15:52, 04.08.2021
Пятилетняя девочка погибла, получив ожоги от горящего бензина, пролитого на нее отцом
15:39, 04.08.2021
В Госдуме предложили отменить в России плату за детские сады
13:40, 04.08.2021
Нейрофизиолог оценил шансы певицы МакSим на возвращение на сцену
10:49, 04.08.2021
Мужчина после смерти супруги сменил пол и потребовал записать его «матерью»
10:22, 04.08.2021
Полиция задержала отца, который воспитывал 8-летнего сына приемами удушения
09:26, 04.08.2021
Маски, которые ни от чего не защищают: производители СИЗ попросили ужесточить правила продажи масок
08:39, 04.08.2021
Врачам в «красной зоне» удалось вылечить пациента со 100-процентным поражением легких
08:09, 04.08.2021
Полицейский покончил с собой за месяц до своей свадьбы
06:00, 04.08.2021
Мужчина на садовом участке нашел мумию в сапогах
01:00, 04.08.2021
Мужчина вколол 15-летней девочке неизвестное вещество: ребенок в больнице
00:01, 04.08.2021
Минздрав проверит, была ли нужна прививка от коронавируса для семьи, которая умерла после вакцинации
16:13, 03.08.2021
Террористка-смертница передумала взрываться за идею и сдалась полиции
15:42, 03.08.2021
Москвичка подала заявление в МВД после ареста Доронина: женщина вложила в Finiko 18 млн рублей
14:54, 03.08.2021
Директор школы заразила коронавирусом 9 человек: ей вынесли приговор
12:36, 03.08.2021
Девочка решилась на прыжок с балкона, чтобы спастись от отца-насильника
11:50, 03.08.2021
Певицу Макsим отключили от ИВЛ, она дышит сама и общается
11:21, 03.08.2021
Торнадо идет на Татарстан: уже трое погибли, 15 человек пострадали в Тверской области
09:31, 03.08.2021
Полиция начала проверять видео, на котором полуголых девиц публично выпороли крапивой
07:52, 03.08.2021
Присяжные в России оправдали криминального авторитета
07:22, 03.08.2021
Эксперты определили уровень образования антипрививочников
06:00, 03.08.2021
Модель снялась полуголой у отдела полиции и попала под арест
00:01, 03.08.2021
В Минздраве объяснили смерть целой семьи после прививки от коронавируса
20:00, 02.08.2021
Следователи раскрыли характерные черты серийных убийц
13:58, 02.08.2021
Заразившемуся коронавирусом врачу с 40-летним стажем не нашлось места в больнице
12:26, 02.08.2021
14-летнего подростка заподозрили в изнасиловании пятиклассника
11:42, 02.08.2021
Создал ОПГ и воровал нефть: В Казани возбудили дело против украинского олигарха Коломойского
10:24, 02.08.2021
В деле задержанного в Казани «поволжского маньяка» появились новые эпизоды жестоких убийств
09:00, 02.08.2021
Пошел будить и не сумел: 9-летний мальчик нашел тела матери и отчима в квартире
08:45, 02.08.2021
Минтруд напомнил о социальной выплате в 250 тысяч рублей: кому она положена?
07:13, 02.08.2021
Врачам удалось вылечить женщину, болевшую коронавирусом рекордные 318 дней
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Академик РАН объяснил, почему часть людей невосприимчива к коронавирусу
05:01, 02.08.2021
Семья из трех человек погибла после прививки от коронавируса
01:15, 02.08.2021
Охранник-контролер ударил ножом безбилетника
20:00, 01.08.2021
Сотрудники морга перепутали тела умерших от коронавируса
19:00, 01.08.2021
Мужчина, представившись маленькой девочкой в сети, похитил 12-летнего ребенка
17:47, 01.08.2021
Чиновника поймали пьяным за рулем, он чуть не спровоцировал ДТП
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Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
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После массовой драки со стрельбой полицейские задержали 50 человек
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Полицейского заподозрили в изнасиловании 18-летней девушки
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Прокуратура просит дать 4 года пранкеру, разыгравшему приступ коронавируса
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Известный телеведущий раскрыл обман помощников МакSим в рассказах о ее состоянии
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
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В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
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Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
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Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
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Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
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Возбуждено дело после избиения победительницы шоу «Пацанки»
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Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
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Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
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Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
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Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
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Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
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Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
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Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
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12-летнего подростка заподозрили в изнасилованиях трехлетних воспитанников детского дома
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Полиция отказалась считать экс-супруга оперной дивы Максаковой вором в законе
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Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
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Увидел тлеющее тело: женщину убило молнией, ее супруг также пострадал
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Женщину разорвало пополам при падении с балкона 25-го этажа
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Роструд разъяснил, законно ли отстранять от работы непривитых от коронавируса
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Годовалый малыш остался без присмотра и выполз на проезжую часть, чудом не попав под машину
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Как россияне относятся к обязательной вакцинации - опубликованы результаты исследования
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В России начали разрабатывать программу по вживлению чипов в мозг человека
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Вырезали почки живым: ФСБ обнародовала документы о страшных экспериментах нацистских врачей
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Африканские студенты жестоко избили российского бойца ММА бутылкой
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Отчим надругался над 9-летней девочкой и заявил, что перепутал ее с 40-летней женой
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Ехали из лагеря: после аварии с автобусами в больницу доставлены 15 детей и водитель
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Дети, которых три года мучил и запугивал насильник, собрались уйти из семьи в детский дом
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Следователи задержали 19-летнего организатора детской группы смерти
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Полицейскому дали 5 лет колонии за изнасилование коллеги
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83-летний пенсионер клюшкой забил молодого соседа по палате в ковидной больнице
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Разбил голову и всю изрезал стеклом: молодой человек убил 14-летнюю школьницу за отказ в поцелуе
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Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
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Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
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«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
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«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью