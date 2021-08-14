Количество пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Воронежской области Гусев Александр.

На данный момент известно, что в результате взрыва 13 человек находятся в состоянии средней тяжести, трое находятся в тяжелом состоянии и еще два человека погибли. Еще шестерым помощь была оказана амбулаторно.

Напомним, что взрыв автобуса в Воронеже произошел 12 августа. В автобусе находилось 35 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело и проводит проверку по факту произошедшего.