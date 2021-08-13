В Новосибирской области в связи с примирением сторон завершилось уголовное преследование 34-летней учительницы, отправившей интимное видео несовершеннолетнему школьнику. На сайтпе суда Татарского района появилась информация о том, что дело прекращено.

Скандал разразился по весне. Учительница отправила эротический танец на видео в своем исполнении 14-летнему ученику. Подросток поделился им с друзьями, а родители школьников дружно пошли в полицию.

Поначалу учительница говорила, что ее страницу "ВКонтакте" взломали, а видео предназначалось для другого человека. Чуть позже она признала свою вину. После инцидента женщина уехала из Новосибирской области вместе с маленькой дочерью. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Родной район также покинула семья школьника, которую затравили односельчане, выступавшие на стороне учительницы.

В самом начале судебного разбирательства педагог предложила семье школьника 100 тысяч рублей компенсации. Родители подростка согласились взять деньги. На таких условиях дело и закрыли.