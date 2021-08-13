Певицу МакSим (Марину Абросимову) сегодня выписывают из больницы. Длительная реабилитация и лечение будут продолжены в домашних условиях, заявила ее официальный представитель Маргарита Соколова.

"Марину сегодня выписывают. Она будет продолжать лечение на дому", — приводит РИА Новости слова Соколовой.

Напомним, 3 августа врачи окончательно вывели артистку из медикаментозной комы, в которой она провела около полутора месяцев. После концерта в честь Дня России в Казани исполнительницу госпитализировали с 40% поражения легких. 19 июня стало известно, что 38-летнюю МакSим подключили к аппарату ИВЛ. 26 июня площадь поражения легких достигла 75%.