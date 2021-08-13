Нападающий казанского "Рубина" Джордже Деспотович исключён из заявки команды на чемпионат России, следует из информации на сайте Российской Премьер-Лиги. Причины пока неизвестны, во всяком случае официально они не озвучены.

Но все понимают, в чем дело: форвард казанцев обидел болельщика , оскорбив его маму. После вылета "Рубина" из Лиги конференций по итогам ответного матча с польским "Ракувом" (0:1) Деспотович, пропускавший встречу из-за травмы, подвергся критике в соцсетях.

Один из болельщиков в "Инстаграмме" задался вопросом, адресовав его форварду:

"Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, если бы не Казахстан, то в "Барсе" или "Реале" играл бы. Где ты, Джордже Деспотович?". Футболист грубо и пошло ответил на английском языке: "С твоей мамой".