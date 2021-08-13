В Екатеринбурге 25-летняя мать, страдающая наркотической зависимостью, буквально искромсала своего двухлетнего сына ножом, будучи уверенной, что ребенок одержим бесами. Об этом сообщает E1.RU.

Местные жители и соседи говорят, что женщина была в неадекватном состоянии, громко кричала, что в ребенка вселились демоны. Ее задержали полицейские, а ребенка в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу № 9.

Малышу сделали сложную операцию. Он в реанимации. Мать, по некоторым данным, пока тоже доставили в больницу - наркологическую.

В полиции и СК пока не прокомментировали случившееся.